O Marítimo vai recorrer do castigo ao avançado Joel Tagueu, expulso no duelo ante o Belenenses, no domingo, que terminou empatado a uma bola, na 19.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

«Já fomos castigados no jogo, para mim já houve um erro no próprio jogo porque ficámos sem o jogador», referiu o presidente da SAD, João Luís, em declarações à agência Lusa, antecipando ainda «que quando há um vermelho, automaticamente significa pelo menos um jogo fora, portanto o clube vai recorrer desse castigo».

Joel foi expulso com cartão vermelho direto aos 44 minutos do jogo ante o Belenenses e o castigo deve ser conhecido oficialmente esta terça-feira. Sendo pelo menos de um jogo de suspensão, tal dita a ausência do avançado para o jogo com o FC Porto, da jornada 20 do campeonato, agendado para as 20h30 do próximo domingo, dia 30.