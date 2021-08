O Sporting continuou esta quarta-feira a preparar a deslocação do próximo sábado a Famalicão, num jogo da quarta jornada marcado para as 20.30 horas, sem contrariedades a marcar o trabalho diário.

Ruben Amorim conta com o plantel todo disponível, uma vez que não há jogadores lesionados ou castigados. João Virgínia, à semelhança do que já tinha feito no dia anterior, treinou totalmente integrado.

O Sporting volta a treinar esta quinta-feira, novamente pelas 10 horas, na Academia de Alcochete.