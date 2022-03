Poucas horas depois do triunfo sobre o Arouca, o Sporting regressou este domingo ao trabalho, na academia, já com o foco no Manchester City relativo à segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Os titulares do jogo de sábado à noite fizeram apenas trabalho de recuperação, enquanto os restantes jogadores estiveram às ordens de Ruben Amorim. Exceções para os lesionados Pedro Gonçalves, João Palhinha e Daniel Bragança que fizeram apenas tratamento.

Os leões voltam a treinar esta segunda-feira, mais uma vez em Alcochete, a partir das 10h30.