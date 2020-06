O médio Wendel e o avançado Luiz Phellype continuam fora das opções do Sporting, a três dias do regresso dos leões à I Liga, para o embate no Minho, frente ao V. Guimarães, na 25.ª jornada (21h15).

Os dois brasileiros continuam a recuperar das respetivas lesões e não foram opção para o treinador Rúben Amorim, na manhã desta segunda-feira, em Alcochete, em mais uma sessão matinal de trabalhos.

De acordo com informação do clube, o técnico «focou-se no rigor e na intensidade que quer nos jogos».

O Sporting volta a trabalhar na terça-feira, a partir das 10 horas, na academia do clube.