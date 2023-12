O jogo entre V. Guimarães e Sporting resultou em cerca de 30 mil euros em multas para as duas equipas.

O conjunto da casa vai ter de pagar a maioria das coimas. A vitória frente aos leões custou mais de 20 mil euros aos cofres dos vimaranenses. Grande parte das multas devem-se ao comportamento dos adeptos, seja por cânticos ou por uso indevido de engenhos pirotécnicos.

Ricardo José Ferreirinha de Matos, diretor de segurança do V. Guimarães, foi multado em 2680 euros e foi suspenso durante 23 dias devido ao incidente com Neto perto do final da partida.

Já o Sporting vai pagar cerca de 8 mil euros em multas, também por cânticos indevidos e pirotecnia nas bancadas.

De recordar que o V. Guimarães venceu o Sporting por 3-2 e retirou a liderança isolada do campeonato aos leões.