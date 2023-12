Viktor Gyökeres ficou em branco na derrota do Sporting no D. Afonso Henriques, muito devido à ação dos defesas minhotos. O croata Toni Borevković foi um dos titulares no setor mais recuado dos vimaranenses e explicou como travou o sueco.

«Foi mérito de toda a equipa. Contei muito com a ajuda dos meus companheiros do meio-campo e da defesa. Em conjunto, fizemos um bom trabalho. Sabíamos que o Sporting procura muito a profundidade, tendo o Gyökeres como referência, e estávamos preparados para isso. Fizemos tudo aquilo que o mister pretendia. Estive sempre atento à profundidade desse avançado do Sporting, jogando na antecipação e tirando partido da minha velocidade. Pode não se notar muito, mas tenho [risos]», disse Borevković em declarações aos meios de comunicação do V. Guimarães.

O central de 26 anos teceu ainda rasgados elogios a Gyökeres. «O Gyökeres está entre os melhores avançados que já defrontei. Assim, de repente, recordo-me de já ter defrontado o Darwin Nuñez, o Bas Dost. São jogadores com muita, muita qualidade e, nesta altura, o Gyökeres já é um importante valor no futebol europeu. Mérito dele. No entanto, o Vitória também tem bons jogadores e, por isso, fizemos um jogo muito bom.»

Borevković está ligado ao V. Guimarães desde 2021/22, mas na última época esteve cedido ao Hajduk Split. Esta temporada, soma quatro jogos.