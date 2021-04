O treinador do Moreirense, Vasco Seabra, reconheceu este domingo que o Sporting é uma equipa com «dinâmicas muito enraizadas» e que é um adversário que nunca dá o jogo por perdido, mas sublinhou que quer conquistar a primeira vitória caseira ao comando dos minhotos, algo que não aconteceu nos seis jogos anteriores consigo (cinco empates e uma derrota).

«Temos a vantagem de só termos perdido um jogo, é difícil ganhar aqui. Naturalmente, queremos conseguir vencer em casa e esperamos que seja neste jogo», disse Seabra, na antevisão à partida, frisando, contudo, que não está «obcecado» com a vitória caseira, que pode surgir na 25.ª jornada da I Liga.

O técnico deixou elogios ao Sporting, «líder do campeonato com muitos pontos de vantagem sobre os restantes e um adversário muito difícil». «Tem dinâmicas muito enraizadas, um treinador que está há muito tempo com a equipa, com um processo muito consolidado e com dinâmicas muito próprias a defender e a atacar», completou. Acrescentou ainda que o Sporting «é uma equipa que nunca desiste, é um fator notório», mas disse também que o Moreirense é-o por igual, que «nunca desiste» e que tem «uma vontade e uma ambição muito grandes».

Para contrariar os leões, que ainda não perderam em 24 jornadas no campeonato, o Moreirense terá que estar «ao melhor nível» e ser «solidário e competitivo», com muito «empenho, agressividade e intensidade», disse.

Por outro lado, Vasco Seabra disse esperar que as menores dimensões do relvado de Moreira de Cónegos ajudem a controlar o ataque da equipa de Ruben Amorim, mas garantiu que o Moreirense vai ser uma equipa «pró-ativa, a contra-atacar e a tentar ferir o adversário».

Sobre se o Sporting pode acusar alguma pressão na última fase do campeonato, quando faltam dez jornadas, o técnico dos cónegos considerou que «as equipas que jogam para ganhar habituam-se a essa pressão».

Para este jogo, Filipe Soares regressa após ter cumprido uma jornada de suspensão, mas Pedro Amador, Pedro Nuno, Derik Lacerda e Sori Mané continuam de fora, por lesão.

O Moreirense-Sporting joga-se a partir das 21 horas de segunda-feira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.