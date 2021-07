Vedran Runje é o mais recente membro da equipa técnica do FC Porto liderada por Sérgio Conceição.



O ex-internacional croata vai exercer a função de treinador de guarda-redes juntamente com Diamantino Figueiredo.



Natural de Split, o antigo guarda-redes iniciou a carreira no Hadjuk, acabando por transferir-se para o Standard Liège em 1998. Runje esteve três anos na Bélgica antes de partir para França onde defendeu a baliza do Marselha, tendo depois voltado ao emblema de Liège.



Após passagens por Besiktas e Lens, clube no qual encerrou a carreira Runje iniciou o percurso como treinador de guarda-redes no Hadjuk Split e esteve três anos nos belgas do Antuérpia.