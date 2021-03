O FC Porto venceu o Portimonense, fora de portas, por 2-1, numa partida a contar para a 24.ª jornada da Liga.



Os dragões beneficiaram dos autogolos de Lucas Possignolo e de Samuel para sair do Algarve com os três pontos. Por sua vez, o golo dos algarvios foi da autoria de Fali Candé.



O jogo ficou marcado pela discussão entre Paulo Sérgio e Conceição, técnicos que acabaram expulsos pelo árbitro Rui Costa.



Veja o resumo do encontro: