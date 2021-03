Samuel Portugal, guarda-redes do Portimonense, em declarações à Spoert Tv, depois da derrota em casa diante do FC Porto (1-2), em jogo da 24.ª jornada da Liga:

[O que faltou para o Portimonense somar pontos?]

- Foi um jogo difícil. Entrámos com a nossa estratégia, estávamos a ir bem, mas tivemos a infelicidade de sofrer o primeiro golo no final da primeira parte. Foi um detalhe. No segundo golo também tivemos a infelicidade da a bola bater na trave, nas minhas costas e entrar. Mudámos a estratégia de jogo, mas depois ficou difícil com o que aconteceu. Nem devia falar, vou ser punido, mas enfim…

[Linha de três na defesa era para surpreender o FC Porto?]

- Sabemos que eles têm qualidade na profundidade, procurámos tirar isso e estávamos a conseguir tirar profundidade, tanto ao Marega como ao Taremi. As chances mais claras na primeira parte foram nossas, só que não fomos felizes na conclusão das jogadas.

[O empate seria mais justo?]

- O empate seria mais justo. Entrámos para ganhar, mas devido às circunstâncias do jogo, acho que o empate seria justo.