O Paços de Ferreira venceu o Marítimo por 2-0, na 29.ª jornada da Liga.

Adrián Butzke (9m) e Nuno Santos (29m) marcaram os golos da equipa pacense.

Com este resultado, o Paços chega aos 36 pontos na Liga e descola do Marítimo, que continua com 33.

Veja o resumo do jogo: