Benfica e Vizela empataram a uma bola, no jogo inaugural da 26.ª jornada da Liga.



Os encarnados jogaram praticamente todo o jogo com dez elementos. Adel Taarabt viu o cartão vermelho direto após Manuel Oliveira rever o lance no monitor.



A formação minhota apenas conseguiu quebrar a resistência das águias ao minuto 65 por Cassiano. Volvidos dez minutos, o Benfica empatou a contenda por Henrique Araújo - estreia a marcar pela equipa principal.



Veja o resumo do jogo: