O Portimonense venceu o Tondela, no João Cardoso, por 3-0, em jogo da terceira jornada da Liga.



Os algarvios chegaram ao intervalo na frente do marcador graças aos golos de Beto e de Aylton Boa Morte, este último de penáti.



Na segunda parte Fali Candé fixou o resultado final com um belo golo de livre direto.



Veja os melhores momentos da partida: