Sete minutos depois de ter feito o 1-0, o Sporting ampliou a vantagem na partida contra o Estoril, no António Coimbra da Mota.



Foi um desenho bonito do ataque leonino. Porro lançou Pedro Gonçalves em velocidade e o extremo cruzou rasteiro para Edwards. Com toda a classe do mundo, o inglês driblou Dani Figueira e assinou o 2-0.



Siga o jogo ao minuto



Veja o 2-0 a favor do Sporting: