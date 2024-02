Álvaro Pacheco, treinador do Vitória, em declarações na flash interview da SportTV1, após o empate a dois golos frente ao Benfica, em jogo da 21.ª jornada da Liga:



«É pena olhando para o que foi o jogo. Estamos tristes, é esta mentalidade que temos. O Vitória merecia ganhar pelo desempenho que teve nos 90 minutos, pela capacidade de superação e de ser melhor que o Benfica. Fizemos uma primeira parte monstruosa, criámos variadíssimas ocasiões, adaptámo-nos ao terreno e criámos situações de finalização. Era justo chegar ao intervalo a ganhar.



Na segunda parte fomos dominantes e continuámos a procurar o golo. Quem viu o jogo, viu o Vitória a criar oportunidades. O Benfica marcou nas duas ocasiões que teve. Fizemos o 2-1 e podíamos ter feito o terceiro golo. Esta equipa tem mentalidade de campeã e mesmo com menos um, não perdeu a coragem e jogou olhos nos olhos. Foi à procura do terceiro golo, mas não conseguiu. O Benfica foi feliz. O Vitória perdeu aqui dois pontos.



[Sobre o estado do relvado]: «O relvado estava igual para ambas as equipas. Mas quem fez por chegar à frente, fomos nós. Mesmo com o relvado assim, criámos ocasiões com combinações, jogo associativo e com jogo pelos corredores. É evidente que com outro relvado, o espetáculo seria diferente. As duas equipas estão em excelents momentos. Pelo que fizemos, merecíamos a vitória.



Havia silêncio no balneário e tristeza. Mas disse aos jogadores para estarem orgulhosos do que fizemos. Estamos tristes por não termos atingidos os 42 pontos, mas estamos orgulhosos. Vamos focar no próximo jogo. Objetivo é o quarto lugar? O grande objetivo é amanhã estarmos a treinar, focados em conquistar os próximos pontos. Vamos defrontar uma grande equpa.»