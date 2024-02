Responsável por duas subidas consecutivas do Vizela, Álvaro Pacheco vai viver um dia especial, este domingo. O técnico do Vitória de Guimarães vai defrontar uma equipa que orientou entre 2019 e 2022 e não escondeu que este será um «jogo especial».



O treinador recordou que o facto de atualmente estar no Vitória se «deve, em muito, à passagem pelo Vizela» e sublinhou que os jogadores devem ter exigência consigo próprios.



«Temos de olhar para o jogo de forma muito exigente, de ter foco e agressividade. Queremos manter uma serenidade muito grande perante o jogo. Vai haver alturas do jogo em que vamos dominar, mas também vai haver alturas em que vamos ter de saber sofrer. Vai ser um jogo difícil, mas acredito na vitória», realçou, em conferência de imprensa.

Na hora do regresso a um estádio onde viveu «momentos fantásticos», Álvaro Pacheco acrescentou que o quinto classificado da tabela está pronto para voltar aos golos, após a derrota por 1-0 no terreno do Gil Vicente, e para atingir os 39 pontos.

«O meu objetivo é chegar aos 39 pontos. No fim de semana passado, não fomos capazes. Temos essa oportunidade e temos o foco de regressar às vitórias num jogo especial, porque é o meu regresso a um clube e a uma cidade com umas gentes pelas quais tenho uma estima muito grande», disse.

Na antecâmara de um jogo que também crê difícil pela proximidade entre as equipas – os seus estádios estão separados por 10 quilómetros -, Álvaro Pacheco considerou que os três últimos resultados do Vizela são enganadores, face ao que a equipa jogou.

Por último, o treinador abordou ainda a situação de André Silva que esteve perto de assinar pelo Hellas Verona, num negócio que acabou por «cair».

«Estou muito contente com o grupo que tenho, com o plantel que tenho. O André [Silva] tinha pouca vontade de ir. Portanto, juntou-se o útil ao agradável. Nesta semana, o André perdeu um treino. Não vamos penalizar o André por uma situação que não estava sob controlo dele. Está disponível. Vamos ver quem irá jogar amanhã [domingo], mas é mais uma opção», partilhou.

O Vitória de Guimarães visita o Vizela às 15h30, deste domingo.