O Vizela foi multado em 1.551 euros e o treinador Rubén de la Barrera em 90 euros, devido a «incumprimento de deveres relativos à realização das entrevistas regulamentares», relacionados com a «flash-interview» do técnico dos vizelenses, após o jogo em Arouca, da 19.ª jornada da I Liga.

«A flash-interview do treinador do FC Vizela, Rubén Alfonso de La Barrera Fernández, ocorreu 11 minutos após o término da entrevista ao seu antecessor, o treinador do FC Arouca. O sucedido resultou, nas palavras do Produtor TV, Manuel Miranda, em constrangimentos na emissão, originando o corte temporário da mesma. Ainda assim o momento foi transmitido na íntegra», lê-se, no mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), esta quinta-feira.

Além das punições a Sporting e Benfica e FC Porto pelos jogos da 19.ª jornada, nota ainda para as multas ao Boavista: 2.040 euros por deflagração de pirotecnia e 286 euros por insultos aquando de um pontapé de baliza do guarda-redes do Portimonense, Kosuke Nakamura, em cinco momentos distintos do jogo, bem como da frase «palhaços joguem à bola» ao minuto 74.

O duelo minhoto Gil Vicente-Vitória também resultou em multas: de 3.120 euros ao clube de Guimarães devido ao uso de pirotecnia e de 1.400 euros aos gilistas pela entrada e permanência desses mesmos objetos no setor visitante.