Depois de ter rescindido com o Valenciennes, Bruno Costa assinou pelo Vizela até fim da temporada, informou o clube.



Formado no FC Porto, o jogador de 26 anos volta a Portugal após uma experiência na segunda divisão francesa, competição na qual somou duas assistências em 11 jogos.



LEIA MAIS: todas as notícias sobre o mercado de transferências.



O médio estreou-se pela equipa principal dos dragões frente ao Liverpool, em Anfield, e acabou por fazer quase 50 jogos, conquistando duas Ligas nacionais, uma Taça da Liga e três Taças de Portugal. Além de Valenciennes e FC Porto, Bruno Costa conta também com experiências em Portimonense e Paços de Ferreira.