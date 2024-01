O Valenciennes anunciou esta terça-feira que chegou a acordo com Bruno Costa para a rescisão do contrato que ligava as duas partes.

O médio português chegou ao emblema da segunda divisão francesa (depois de deixar o FC Porto) no início da presente época: fez duas assistências em 11 jogos.

LEIA MAIS: todas as notícias sobre o mercado de transferências.

É agora um jogador livre para assinar por outro clube a custo zero.