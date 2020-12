João Henriques defendeu que o Vitória tem de ser mais «eficaz» do que na Taça de Portugal para bater o Santa Clara, numa partida da décima jornada da Liga.



O técnico dos vimaranenses lembrou o duelo da prova rainha contra os açorianos, frisando que a sua equipa desperdiçou «inúmeras» situações e assumiu o desejo de ver a equipa melhor na finalização na segunda-feira em novo duelo com os insulares.



«Queremos voltar a criar [situações de finalização] e sermos mais eficazes. Isso dará um resultado diferente. Sem qualquer tipo de ‘vingança', queremos voltar a vencer», realçou, na antevisão ao desafio.



O treinador do Vitória disse que o foco está no campeonato e quer dar as sequências às vitórias ante Tondela e Portimonense. João Henriques considerou que a «margem de erro» da sua equipa é «sempre zero».



João Henriques recordou que o Santa Clara pontua mais fora do que em casa por ser «mais pragmático» e «esperar o erro do adversário», mas avisou que a formação de Daniel Ramos costuma estar «coletivamente bem organizada».

«Em casa, [o Santa Clara] tenta assumir o jogo e expõe-se mais. O Daniel Ramos é um treinador experiente e sabe como conquistar pontos na Liga para atingir os objetivos pretendidos. A equipa está junta há muito tempo e os jogadores conhecem-se bem. É uma equipa tranquila na tabela, que vai tentar repetir o resultado de há uma semana», observou.



Por último, o técnico do emblema minhoto destacou a importância de marcar cedo.

«A maioria das equipas que marca primeiro vence. Por alguma razão se diz que ‘virar' jogos é muito difícil. Quem marca primeiro, tem o conforto de jogar segundo o plano estratégico. O momento mais difícil de trabalhar é sempre o ataque posicional. Quem está a defender, se estiver bem organizado, com boas coberturas, dificulta muito qualquer equipa», argumentou.

O Vitória de Guimarães defronta o Santa Clara, esta segunda-feira, em Ponta Delgada, às 20h15.