Jota Silva é o melhor jogador do mês de março na Liga Portuguesa!

Foi um mês em cheio para o avançado de 24 anos do Vitória de Guimarães, que se estreou também pela seleção principal de Portugal.

Jota Silva obteve 19,66 por cento das preferências dos treinadores da I Liga, superando a concorrência de Gyökeres, do Sporting, com 18,8 por cento, e de João Neves, do Benfica, com 12,82 por cento.

O internacional do Vitória já tinha sido também distinguido como avançado do mês, num período em que apontou quatro golos em quatro vitórias dos vimaranenses.