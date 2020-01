O regresso de André Almeida é a maior novidade da lista de 19 convocados por Bruno Lage para o primeiro jogo do Benfica em 2020.

O lateral que jogou pela última vez no dia 30 de novembro está de regresso às opções, tal como o técnico já tinha assumido que poderia acontecer.

Destaque ainda para a presença de Raúl de Tomás numa convocatória para o campeonato, algo que não acontecia também desde o final do mês de novembro.

Comparando com a lista do último jogo do campeonato, com o Famalicão, no dia 14 de novembro, destacam-se as saídas de Jardel e Jota, ambos lesionados, bem como Nuno Tavares, que sai por opção. Gedson e Florentino são os jogadores que também regressam às opções.

No boletim clínico, além de Jardel e Jota continua o nome de Rafa.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Ivan Zlobin e Odysseas;

Defesas: Tomás Tavares, Ferro, Grimaldo, Rúben Dias e André Almeida;

Médios: Chiquinho, Gedson Fernandes, Florentino, Taarabt, Pizzi, Gabriel, Samaris, Cervi e Caio;

Avançados: Raul de Tomas, Seferovic e Vinícius.

[artigo atualizado]