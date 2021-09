Rochinha, jogador do V. Guimarães que na noite deste domingo chegou a assustar após cair inanimado do Estádio D. Afonso Henriques, está «estável e bem acordado» no Hospital Senhora de Oliveira, para onde foi transportado durante o jogo.

Recorde-se que já perto do minuto 80, na sequência de um choque de cabeças com Safira, Rochinha caiu inanimado no relvado e os restantes jogadores pediram de imediato assistência. O médio do Vitória tombou desamparado, a assistência foi rápida mas seguiram-se minutos de enorme apreensão.

O Vitória informou então que o jogador sofreu um traumatismo na cabeça com perda de sentidos, tendo seguido para o hospital para «continuar a ser observado e fazer exames complementares».