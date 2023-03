O Vitória renovou contrato com Dani Silva.



De acordo com o comunicado do clube, o médio assinou um novo vínculo válido até 2027 e ficou blindado com uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros.



Após passagens por Monte da Caparica, Benfica e Belenenses, Dani Silva chegou aos vimaranenses para jogar nos sub-15. Passou por todos os escalões dos sub-15 aos sub-23, além de ter alinhado na equipa B, e estreou-se pela formação principal na temporada passada.



Em 2022/23 o jogador de 22 anos participou em 30 jogos pelo Vitória.