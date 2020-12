O V. Guimarães solicitou este domingo um esclarecimento ao presidente da Liga, Pedro Proença, sobre a reação à multa de 750 euros anulada a um adepto encapuzado no V. Guimarães-FC Porto, marcado pelo abandono de Moussa Marega do relvado. O dirigente considerou, no sábado, incompreensível e lamentável a decisão do Tribunal da Relação de Guimarães.

«É urgente que o presidente da Liga esclareça o seu posicionamento, sob pena de parecer até ridícula a indignação pela absolvição de uma multa de 750 euros a um adepto», refere o clube, em comunicado, sublinhando que esteve «somente em apreciação um gesto que a APCVD [Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto] julgou como de ocultação de identidade e que o Tribunal não validou, anulando a multa aplicada».

Reagindo com «estranheza» à reação do presidente da Liga, que se expressou através das redes sociais à decisão judicial, o V. Guimarães aponta que Pedro Proença «desrespeita, com este tipo de intervenções, o princípio da separação de poderes, servindo-se do julgamento de um ato que em si mesmo é absolutamente inócuo e comum a todos os estádios e pavilhões e a todos os desportos».