O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, em declarações à Sport TV após triunfo por 4-0, no Bonfim, sobre o V. Setúbal:

«Foi um jogo bem conseguido. Mudando um ou outro pormenor no que foi a estratégia para o jogo, olhando para aquilo que o último jogo desta equipa, com três centrais. Tentei tirar referências da frente. Meti o Corona atrás do Tiquinho e o Otávio mais móvel em situações de um para um. Com essa mobilidade, chegámos variadíssimas vezes com perigo e com situações de finalização. O resultado demonstra o que acabei por dizer.

Tínhamos preparado a equipa com um jogador do lado direito que percebesse que era importante vir para dentro como o caso do Otávio. Do lado esquerdo, manter o Luis Diaz mais aberto, é muito capaz e muito forte no um para um. Tentámos potenciar essas características. A intenção era alargar a frente de ataque, permitir ao Diaz que tivesse situações de um para um. Tudo o que foi preparado foi em função do Vitória que tem dado uma boa resposta. Não sofrer golos? A consistência defensiva tem a ver com o processo defensivo. Por vezes temos tendência a olhar só para o setor defensivo. A base para se ganhar é ser-se consistente.»

Se o jogo com o Benfica é decisivo? O jogo com o Académico de Viseu é importante.»