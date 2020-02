Corona, jogador do FC Porto, em declarações na flash interview da Sport TV1, após a goleada frente ao V. Setúbal, no Bonfim, em jogo da 19.ª jornada da Liga:



«Acho que vínhamos para isso, para dar uma boa resposta. Fo que fizemos e temos de pensar no próximo jogo.»



[Fase difícil já passou]: «Sim. No dia seguinte temos de esquecer o que passou, continuar a trabalhar e ganhar jogos.»



[Benfica?]: Sim, temos de ser rigorosos e inteligentes. Todos estamos contentes e a pensar no jogo contra o Benfica.»