O treinador do Marítimo José Gomes afirmou ser totalmente a favor das cinco substituições por jogo, medida que o presidente insular Carlos Pereira contestou na última sexta feira 29 de maio, em reunião da Liga.

Na conferência de imprensa de antevisão do Marítimo- V. Setúbal a questão das cinco substituições foi colocada, e José Gomes analisou a possível medida como benéfica para todos os clubes.

«Sou 200% favorável. São mais duas possibilidades que tenho de melhorar a qualidade de jogo da minha equipa, são mais duas oportunidades que tenho para gerir o esforço dos meus jogadores e poder continuar a utilizar os jogadores que considero mais influentes e mais importantes nos jogos seguintes», defendeu.

Já no que diz respeito à partida com o conjunto sadino, José Gomes descreve a partida como «o jogo mais importante da época».

Na luta pela permanência, o treinador da equipa insular acredita ter tido tempo suficiente para «afinar a equipa» desde o desaire caseiro frente ao Moreirense a 8 de março.

«O próximo jogo é o mais importante, não só porque é o próximo. O que podemos agarrar é o que temos à nossa frente, que são os três pontos que vamos disputar amanhã. É sempre bom começar bem e será muito importante para os jogos que se seguem, com toda a dificuldade do calendário que temos»

O técnico, que defendeu não haver medidas totalmente justas, mostrou-se do lado dos que defendem o recomeço do campeonato.

«Entre não jogar e deixar a classificação como estava ou jogar, eu acho que o jogar, mesmo nestas condições, acaba por ser o menos injusto», justificou.

José Gomes mostrou-se ainda confiante que o Marítimo vai regressar na máxima força aos Barreiros, e que o facto de poder disputar os jogos caseiros nos Barreiros vai facilitar as coisas. Mostrou-se ainda convencido que ainda antes do final da temporada, os estádios vão reabrir as suas portas aos adeptos.

Sobre a forma com que as equipas se apresentarão, Gomes assume que a liga alemã deu confiança aos jogadores para regressarem, ainda que seja uma incógnita em que condições físicas isso vá acontecer, pela falta de jogos particulares pré-competição.

O Marítimo segue na 15.ª posição da tabela classificativa, com 24 pontos, e recebe o Vitória de Setúbal, 12.º, com 28, na quinta-feira às 18:00. O árbitro do encontro é Manuel Oliveira, da associação de futebol do Porto.