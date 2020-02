Momento: minuto 70

Gonda foi enorme e evitou o golo dos sadinos. Éber Bessa teve fé no potente remate de forma acrobática, mas o internacional nipónico teve instinto para desviar a bola com a mão esquerda e impedindo que o brasileiro colocasse o Vitória de Setúbal em vantagem. Foi, com toda a certeza, a defesa da noite.

Figura: Makaridze

Se Gonda brilhou ao efetuar a defesa da noite, o guarda-redes georgiano do Vitória de Setúbal também esteve em plano elevado e foi um dos grandes responsáveis pelo nulo dos algarvios, principalmente na primeira-parte, com grandes intervenções, como aos 24 minutos na sequência de um livre da direita, com Pedro Sá a desviar de cabeça e Makaridze a deter com dificuldade. Dois minutos depois num remate à meia volta de Jackson Martinez, o guardião georgiano voltou a mostrar reflexos, sacudindo para canto.

Outros destaques:

Lucas Fernandes

Foi dos mais ativos do Portimonense. Levou a equipa para a frente e esticou o jogo, sempre com critério de passe e com a baliza nos olhos. A boa primeira-parte dos algarvios teve muito de Lucas Fernandes, que esteve quase a marcar numa jogada individual que culminou com um remate em jeito, com a bola a passar perto dos ferros.

Éber Bessa

Além de ter obrigado Gonda a efetuar a defesa da noite, o médio criativo brasileiro foi preponderante nas transições do Vitória de Setúbal. Mostrou boa visão e técnica acima da média.

Ghilas e Jackson Martinez

Os mais avançados das suas equipas. Ambos travaram duelos intensos com os defesas e tiveram oportunidade de marcar: o colombiano num remate à meia-volta aos 26 minutos que Makaridze desviou para canto e o argelino numa antecipação de cabeça a Lucas Possignolo na sequência de canto, que levou a bola a rasar a barra da baliza algarvia.