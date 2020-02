O treinador do Vitória de Setúbal, Julio Velázquez, reconheceu que não será fácil vencer o Portimonense, em jogo da 23.º jornada, mas defendeu que se isso acontecer, a sua equipa ficará em posição vantajosa.

«Se conseguirmos ganhar seria uma situação muito vantajosa para nós. A importância é igual para nós, jogando na casa do primeiro ou último classificado. Encaramos todos os jogos com muita vontade de fazer as coisas bem e somar os três pontos. Se ganharmos, ficamos numa situação muito confortável. Sabemos que vai ser um jogo extremamente difícil», começou por referir, em conferência de imprensa.

O técnico espanhol afirmou que o Vitória de Setúbal não vai abandonar os seus ideais táticos: «Trata-se de um jogo extremamente importante para eles, mas para nós também, por isso, não vamos facilitar. Vamos com a vontade de fazer um bom jogo e na disposição de conseguir os três pontos. Queremos levar o jogo para onde queremos e competir com base nos nossos princípios de jogo.»

Velázquez elogiou ainda o adversário, que tem equipa para «lutar por lugares europeus».

«Falamos de uma equipa que, pela qualidade e potencial do plantel, podia perfeitamente estar a lutar por lugares europeus. Tem um plantel com jogadores de muita qualidade e, em dinâmica normal, esta equipa podia estar a lutar por esses lugares», disse, por último.

O Vitória de Setúbal, 12.º classificado da Liga, desloca-se ao Estádio Municipal de Portimão para defrontar o Portimonense, 17.º classificado, esta sexta-feira, a partir das 20h30.