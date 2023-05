Sobram apenas dois totalistas absolutos na Liga depois de Fabijan Buntic, guarda-redes do Vizela, ter começado o jogo desta sexta-feira, no Estádio dos Barreiros, no banco de suplentes. Uma opção de Tulipa que permitiu a estreia de Luiz Felipe na Liga.

Buntic era um dos três totalistas da Liga que, a duas jornadas do fim, fica apenas com dois, ambos guarda-redes: Vlachodimos (Benfica) e Luiz Junior (Famaicão), ambos com 32 jogos.

Buntic tinha sido sempre titular nas primeiras 32 jornadas, mas na abertura da 33.ª, esta sexta-feira no Estádio dos Barreiros, o guarda-redes croata ficou no banco, abrindo espaço para a estreia de Luiz Felipe, guarda-redes brasileiro, de 26 anos, que, esta época, tinha jogado apenas na Taça de Portugal (2 jogos) e Taça da Liga (1),