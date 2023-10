Pablo Villar, treinador do Vizela, em declarações na flash interview da SportTV1, após a derrota por 2-0 frente ao FC Porto, em jogo da 9.ª jornada da Liga:



«Em comparação com o Sporting e Benfica, começámos bem. Cometemos dois erros e fomos penalizados. O FC Porto fez dois golos. Tivemos ocasiões, mas não concretizámos. Não fizemos um golo que nos poderia recolocar no jogo. Tivemos três ocasiões... quando não marcas, o tempo passa e fica ainda mais difícil.



Se a equipa marcasse, iria começar a acreditar e a jogar em casa poderia ter tido o apoio dos adeptos. Não marcámos. Temos de continuar a trabalhar.



Saída de Busnic? O jogo estava a pedir mais posse de bola e circulação. Tínhamos de ser mais ofensivos, agressivos e de dar um passe em frente porque estávamos a perder 2-0.»



[Crítica dos adeptos]: «É uma crítica justa porque perdemos. É normal e compreensível. Estamos aqui para trabalhar. Isto vai correr bem. Temos uma equipa totalmente nova e que pecisa de tempo. Os jogadores trabalham bem, é uma questão de tempo.»