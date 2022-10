FIGURA: Bruno Almeida

O médio do Santa Clara decidiu o encontro em Vizela e garantiu a segunda vitória aos açorianos no campeonato, a primeira fora de casa. Aos 87 minutos, após uma jogada de Stevanovic na esquerda, o antigo jogador do Trofense apanhou a bola de primeira e rematou de pé esquerdo para o fundo da baliza, batendo Buntic no lance que fez a diferença numa partida em que os visitantes tiveram alguma dificuldade em aproveitar mais cedo – e melhor – a superioridade numérica. Bruno Almeida procurou dar alguma qualidade de passe à equipa.

MOMENTO: vermelho aos dois minutos mudou o jogo

Nunca pode dizer-se o que aconteceria caso a expulsão não acontecesse, mas a verdade é que o cartão vermelho direto a Ivanildo Fernandes, logo aos dois minutos de jogo, por falta sobre Tagawa, muda a história do Vizela-Santa Clara. Álvaro Pacheco foi obrigado a mexer cedo e a equipa, resiliente, acabou por sair derrotada com um golo perto do apito final.

OUTROS DESTAQUES

Alex Méndez: jogo de grande combatividade do médio do Vizela, que acabou por ter de ocupar outro tipo de espaços e ter outras nuances de jogo quando assumiu as despesas do meio-campo a par de Samu. Não desistiu dos lances e da disputa pela bola e isso ficou espelhado, como em vários lances, num em que ganha um lançamento lateral quando batalhava contra três adversários.

Bruno Wilson: entrou cedo na partida face à expulsão de Ivanildo Fernandes e, a par de Anderson, no centro da defesa, fez um jogo competente. Deu o corpo às bolas, ganhou lances pelo ar, afastou o esférico de zonas perigosas e também tentou ajudar a equipa à frente. Batalhador.

Matheus Babi: saltou do banco e conseguiu ajudar o Santa Clara a ser mais perigoso, nos últimos 25 minutos, já com um jogo mais partido e na fase em que a equipa de Mário Silva conseguiu mais chegada à área de Buntic.

Anderson: ao lado de Bruno Wilson, e no regresso à equipa, uma exibição também competente no centro da defesa. Espreitou, na frente, a possibilidade de fazer golo, numa tarde não para o Vizela no resultado final.

Samu: espírito de missão pela equipa no meio-campo, ao lado de Alex Méndez, após a expulsão de Ivanildo. Teve uma excelente ocasião para marcar, com um remate ao poste em cima do intervalo.

Stevanovic: importante com a assistência para golo aos 87 minutos.