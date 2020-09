O FC Porto vai emprestar Vitinha ao Wolverhampton.



O acordo entre os dois clubes, já alcançado, prevê que o internacional sub-21 português rume a título de empréstimo, sendo que o clube inglês fica com a opção de o contratar em definitivo.



O médio de 20 anos estreou-se na equipa principal frente ao Varzim, numa partida da Taça da Liga. O jovem jogador foi, de resto, promovido ao plantel A no final do ano civil de 2019.



Vitinha deixa o FC Porto com 12 jogos disputados na equipa principal e com dois títulos: Taça de Portugal e Liga. Deve seguir viagem para Inglaterra após o compromisso da seleção de sub-21.



Lembre-se que recentemente o Wolverhampton contratou Fábio Silva ao FC Porto por 40 milhões de euros.