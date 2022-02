Não está fácil a vida para o Bordéus, um dos clubes mais emblemáticos do futebol francês.

Com o português Ricardo Mangas no banco, a equipa orientada por Vladimir Petkovic foi goleada na deslocação ao terreno do Reims, por 5-0.

Hugo Ekitike (40m), Marshall Munetsi (46m e 76m), Azor Matusiwa (59m) e Wout Faes (62m) fizeram os golos da partida.

Assim, o Bordéus cai para a zona de despromoção da Ligue 1, no penúltimo lugar, isto depois do empate do Metz frente ao Troyes (0-0), de Abdu Conté e da vitória do Lorient na receção ao Lens (2-0), de David Costa.

Nos outros jogos da tarde, o Nice perdeu na receção ao Clermont (1-0), o Estrasburgo bateu o Nantes (1-0) e o Rennes ganhou ao Brest, por 2-0.