Paulo Fonseca não poupou nas palavras na reação à derrota do Lillie no terreno do Toulouse (3-1), no domingo. Em conferência de imprensa, o treinador português, de 50 anos, visou o vídeoárbitro e as – já famosas – «linhas» do fora de jogo.

«O terceiro golo foi inacreditável. É difícil de explicar, mas olhem para a linha de fora de jogo. O joelho do Tiago Santos é, na verdade, o joelho do jogador do Toulouse. É a verdade, e 3-1 é diferente de 2-1. É difícil. Há muitas situações com os árbitros em determinados momentos. Mudaram o rumo da partida. Com um árbitro bom, nem tenho a certeza se teríamos sofrido um golo», disse, recorrendo ao telemóvel para ilustrar a argumentação.

O Lille ocupa o quinto lugar da Ligue1, com 38 pontos. Por sua vez, o Toulouse é 11.º, com 26 pontos.