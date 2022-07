Darwin Núñez estreou-se esta terça-feira pelo Liverpool, ainda que num encontro particular, frente ao rival Manchester United.

Coletivamente, o encontro não correu bem, já que os reds perderam 4-0, e individualmente o antigo jogador do Benfica também ficou ligado um falhanço clamoroso. Ainda assim, Jurgen Klopp reservou-lhe elogios.

«Já deu para ver que os colegas de equipa já o procuraram. Foi apenas a sua terceira sessão de pré-época e acho que depois do terceiro sprint os pulmões dele estavam prestes a explodir. Quase o matámos com as bolas em profundidade, mas ele correspondeu e os colegas queriam passar-lhe a bola. Ele foi perigoso», disse o treinador, na conferência de imprensa pós-jogo.

Além de Darwin, Klopp também foi questionado sobre a estreia do português Fábio Carvalho: «Percebo que queiram falar sobre isto tão cedo, mas para nós não faz sentido. O Fábio está connosco há oito dias. O Darwin há três e está cheio de bolhas nos pés. Todos nós já passámos por isso. É muito doloroso.»