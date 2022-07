Diogo Jota e Darwin Núñez vão concorrer por um lugar no ataque do Liverpool, mas para já, o internacional português só tem elogios para o antigo jogador do Benfica.

Em entrevista ao site dos reds, Jota confessou que acompanhou a temporada de Darwin nas águias na época passada, a qual foi «incrível».

«Bem, claro que acompanho o campeonato português e o que ele fez no ano passado foi incrível. Não é tão fácil como as pessoas pensam», começou por dizer.

«Ele marcou muitos golos, inclusivamente na Liga dos Campeões e contra nós, é isso que podemos esperar dele. Espero que possa ter o mesmo impacto que o Luis Díaz teve no ano passado, seria importante», acrescentou.

Jota lesionou-se ao serviço da Seleção Nacional, no final da época passada, mas garante que já está a 100 por cento.

«Tive uma lesão no tendão no meu último jogo com Portugal, tive azar. Mas aconteceu e tive o verão todo para recuperar bem e começar a pré-época a 100 por cento», referiu.