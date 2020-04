O antigo futebolista italiano Fabrizio Miccoli recordou, esta segunda-feira, o «grande jogo» do Benfica em Liverpool, em 2006, que colocou a equipa nos quartos de final da Liga dos Campeões. O ex-avançado de 40 anos, foi o autor do último golo do jogo em Anfield e da eliminatória.

«Grande jogo, na primeira parte um grande golo do Simão. Depois entrei na segunda parte e quando o Liverpool estava ao ataque para tentar marcar, deixaram muito espaço para o contra-ataque fazermos o segundo golo», lembrou Miccoli, que representou o Benfica nas épocas 2005/2006 e 2006/2007.

O internacional transalpino, que terminou a carreira em 2016, considerou ainda o Benfica como uma memória positiva na carreira de jogador.

«Benfica é a minha recordação mais bela. Quando chegou ao Benfica, não pensava que o Benfica ser essa grande equipa. É bonito jogar no Estádio da Luz», afirmou, ainda, numa conversa nas redes sociais do Benfica, com Ricardo Rocha, também ex-atleta do clube.