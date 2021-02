O mês de fevereiro está a ser horrível para o Liverpool, com duas derrotas em dois jogos. A deste domingo, contra o Manchester City, foi clara (1-4) e deixou o sempre afável Jurgen Klopp sem o habitual sorriso.



«O City mereceu ganhar, isso é claro. Devíamos ter sido melhores em vários momentos, fizemos várias coisas mal. E não só em momentos decisivos, até em momentos simples. O passe ficava curto, o drible não saía. Tivemos uma reação boa na segunda parte, conseguimos empurrar o City para a defesa deles durante alguns períodos. Mas não foi suficiente e voltámos a fazer as coisas mal», resumiu o treinador alemão na flash interview.



«Os meus rapazes não pareceram nada frescos hoje, tenho de dizê-lo. Foi uma semana dura para nós. Não queremos desculpas, mas temos de dar explicações.»

Sobre os erros de Alisson, guarda-redes ligado aos lances que resultam no segundo e terceiro golos do City, Klopp disse que havia outras soluções para onde pontapear a bola, mas que o brasileiro já salvou muitas vezes a equipa.

«É verdade. Não podemos escondê-los. É verdade também que não lhe demos as melhores opções, especialmente no primeiro. O segundo golo, sim, falha um pouco na bola. Não há uma explicação absoluta, talvez tivesse os pés frios ou algo assim. Soa engraçado, mas podia ter sido. Mas também havia oportunidade de pontapeá-la para as bancadas. Mas o Alisson já nos salvou a vida muitas vezes. Esta noite, cometeu dois erros, é assim», disse Klopp, à Sky.



O Liverpool fica a dez pontos do City e a equipa de Pep Guardiola tem um jogo a menos. A revalidação do título parece mais longe do que nunca em Anfield Road.



«Se calhar não estou autorizado a dizê-lo, mas não estou preocupado com o título. Agora estou preocupado em recuperar a equipa e em jogar melhor do que fizemos hoje. Temos tido muitos problemas, isso é um facto.»