Joachim Löw vai abandonar o cargo de selecionador da Alemanha no final do Euro 2020, mas o seu sucessor não será Jürgen Klopp. Isso mesmo garantiu o técnico do Liverpool, esta terça-feira.

«Não, não estarei disponível para ser técnico da Alemanha no verão ou depois do verão. Tenho ainda três anos de contrato com o Liverpool. É simples. Quando assinamos um contrato, cumprimo-lo», afirmou, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Leipzig, da Liga dos Campeões.

«Alguém fará o trabalho, com a quantidade de bons treinadores que a Alemanha tem. Tenho a certeza de que a federação alemã vai encontrar uma boa solução», acrescentou.

O Liverpool defronta esta quarta-feira o Leipzig, em jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Os reds têm uma vantagem de 2-0.