Jamie Carragher, antigo jogador do Liverpool, agora no papel de comentador da CBS Sports, classificou o colapso defensivo do Liverpool diante do Real Madrid (2-5), em casa, como «embaraçoso» e diz que a segunda parte do jogo da Liga dos Campeões foi mesmo uma «desgraça». O antigo internacional respondeu ainda a Van Dijk que, há dois meses, disse que Carragher não jogaria no atual Liverpool.

«Em primeiro lugar tenho de salientar a exibição do Real Madrid, vir aqui a Anfield e fazer aquilo que eles fizeram. Nunca tinha visto uma equipa vir jogar a Anfield numa noite europeia e fazer o que eles fizeram. Não me lembro, mesmo quando eu jogava ou mesmo depois, nunca tinha visto destruírem o Liverpool assim, desta forma», começou por enumerar.

O antigo internacional inglês concentrou-se depois na exibição da equipa de Jurgen Klopp. «Foi caótico da parte do Liverpool. Foi embaraçoso. Temos apresentado desculpas para eles ao longo de toda a época, temos tentado explicar as razões para não estarem tão bem como estiveram noutras épocas, mas aquela segunda parte foi uma desgraça», atirou.

O Liverpool esteve a vencer por 2-0, permitiu o empate antes do intervalo e, na segunda parte, consentiu mais três golos sem conseguir voltar a marcar. «Perder na segunda parte por 3-0, quando estás a atacar para o lado do Kop…como já disse, foi absolutamente caótico da parte do Liverpool. Quando falo em ter sido caótico, estou a falar em termos defensivos, tem sido caótico toda a temporada», acrescentou.

O antigo jogador já tinha dito que tinha ficado desconfiado depois das recentes vitórias do Liverpool sobre o Everton e Newcastle e que queria ver como é que iam lidar com o Real Madrid. «Foi um disparate, um absoluto disparate. É por isso que fui cauteloso antes do jogo. No jogo com o Everton assisti a uma das piores exibições do Everton em dérbis. Depois estive no jogo com o Newcastle e eles, mesmo reduzidos a dez, criaram oportunidades. Se tivessem onze em campo, tinham recuperado para 2-2. Tenho a certeza disso porque, como tenho dito, o Liverpool tem sido caótico em termos defensivos a época toda», acrescentou.

Ainda no que diz respeito à defesa, Carragher lembrou que Van Dijk, há dois meses, tinha dito que o antigo defesa não seria titular no atual Liverpool. «Continuamos à procura de razões e de desculpas, mas não. A defesa não está sequer perto do razoável nesta altura…o que me faz rir é que o Van Dijk disse que eu não tinha lugar nesta equipa há dois meses. Eu acho que lhe tirava o lugar nesta altura», comentou.

Uma exibição que deixou Carragher, acima de tudo, destroçado, como adepto do Liverpool. «É difícil dizer isto porque, como adepto do Liverpool, adoro este treinador, adoro esta equipa, eles fizeram muito pelo clube nos últimos 4/5 anos, não é fácil estar agora a criticar porque eles já nos deram muito, mas o Liverpool está no oitavo lugar da Premier League», referiu ainda.