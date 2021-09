O Benfica perdeu o primeiro de dois embates com o Dínamo Kiev esta terça-feira, com a equipa treinada por Luís Castro a sair goleada por 4-0 da capital ucraniana, em jogo da primeira jornada do grupo E da Youth League.

A equipa ucraniana adiantou-se no marcador aos oito minutos de jogo, por Bol, tendo construído a goleada já na última meia hora do encontro, na segunda parte.

Brazhko fez o 2-0 de grande penalidade, aos 65 minutos, tendo Voloshyn e Diallo, num espaço de dois minutos, aos 79 e aos 80, aumentado a contagem para o 4-0 final.

O Benfica alinhou de início com Samuel Soares na baliza, João Tomé, Tomás Araújo, António Silva e Rafael Rodrigues na defesa, Jevsenak, Martim Neto e Pedro Santos e no meio campo e Cher Ndour, Ronaldo Camará e João Resende no trio mais ofensivo. Na equipa encarnada, entraram ainda Nuno Félix, João Neves, Rodrigo Matos, Diego Moreira e Luís Semedo.

O outro encontro do grupo, entre Barcelona e Bayern, ainda decorre.