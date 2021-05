No jogo entre últimos classificados, o Varzim foi a Rio Maior derrotar o Vilafranquense por 3-1, numa partida da 31.ª jornada da II Liga.



Os poveiros chegaram ao intervalo a vencer por dois golos de vantagem. Luís Pedro inaugurou o marcador aos 12 minutos e Sodiq Fatai marcou o 2-0 de penálti no período de descontos da primeira parte.



O melhor que o Vilafranquense conseguiu foi reduzir por Diogo Coelho aos 54 minutos. No último suspiro, Irobiso ainda fez o 3-1 a favor dos nortenhos e fixou o resultado final.



Feitas as contas, o clube de Vila Franca de Xira fica no último lugar com 27 pontos enquanto o Varzim é 15.º com 30 pontos, à frente do FC Porto B que soma 29 pontos e da Oliveirense, que tem 28 pontos.