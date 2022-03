O defesa da Macedónia do Norte, Stefan Ristovski, em declarações na flash interview da SportTV após a derrota frente a Portugal (2-0), que acabou com as hipóteses dos macedónias se apurarem para o Mundial 2022:

[Portugal foi mais forte?] «Sim, parabéns a Portugal. Foi um jogo aberto, Portugal dominou. Temos de sair daqui com a cabeça erguida. Fizemos um percurso no qual o mundo não acreditava. Estou orgulhoso deste grupo e do meu país, surpreendemos o futebol mundial. Vamos trabalhar e continuar a acreditar.

Sofremos um golo quando estávamos num bom momento, na primeira parte, mas quando jogas contra estas grandes equipas e cometes um erro, sofres. Bruno Fernandes, Ronaldo… eles não perdoam muito. Vamos continuar a trabalhar.

[É uma Macedónia que está a evoluir?] Claro, no nosso país não temos muitas condições para crescer, pouca gente sabe isso. Isto tem de ser exemplo para o nosso futuro. Temos de criar jovens, trabalhar, acreditar e espero que a Macedónia consiga a presença numa outra grande competição no futuro.

[Vai torcer por Portugal?] Sim, eu sinto-me um pouco português, o meu filho nasceu cá, por isso vou gostar se Portugal ganhar o Mundial.»