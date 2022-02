Daniel Ramos já não é treinador do Al-Faisaly.

«A direcção do clube decidiu rescindir o contrato do treinador Daniel Ramos, por mútuo consentimento entre as duas partes, agradecendo-lhe o serviço que prestou e desejando-lhe sucesso no futuro da carreira», informaram os sauditas em comunicado.

A saída do técnico português acontece após a derrota na última terça-feira, no terreno do Al Fateh (4-1).

Daniel Ramos estava na Arábia Saudita desde outubro, quando deixou o Santa Clara. Em dez jogos no comando do Al-Faisaly conseguiu apenas uma vitória.

قررت إدارة النادي برئاسة الأستاذ فهد بن عبدالمحسن المدلج إنهاء عقد المدير الفني السيد دانييل راموس بالتراضي بين الطرفين ، مقدمه له الشكر على ماقدمه خلال الفترة السابقة و متمنين له التوفيق في مسيرته القادمة#الفيصلي pic.twitter.com/QfLWQbNMO2

— النادي الفيصلي السعودي (@AlFaisaly) February 24, 2022