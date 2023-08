Ao terceiro, a primeira vitória de Jesus no regresso ao Al Hilal. Depois de um empate e uma derrota, o emblema saudita derrotou, esta quarta-feira, o Wydad por 2-1 no fecho do grupo B da Taça dos Clubes Campeões Árabes e apurou-se para a fase seguinte.



A equipa orientada pelo treinador português chegou ao intervalo a ganhar por 1-0 graças a um golo de Milinkovic-Savic (estreia a marcar), um dos reforços sonantes recrutado neste mercado de transferências.



Na segunda parte a formação marroquina igualou a contenda aos 64 minutos por Bouhrati, mas Rúben Neves (primeiro golo em jogos oficiais pelos sauditas), com um remate certeiro na área, devolveu a vantagem ao Al Hilal e deu o primeiro triunfo a Jesus.

Por sua vez, o Al Sadd, treinado por Bruno Pinheiro, bateu o Al Ahly Tripoli por 1-0 e ganhou o grupo, assegurando um lugar nos quartos de final da prova. Paulo Otávio foi o autor do tento solitário do encontro.



Refira-se que o ex-FC Porto, Matheus Uribe, cumpriu os 90 minutos enquanto o ex-Sporting, Gonzalo Plata, rendeu Assadalla aos 40 minutos de jogo.