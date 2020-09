[artigo atualizado: uma das frases de Villas-Boas, que dava título ao artigo, estava erradamente traduzida. O técnico português diz que «o jogador que acusa já foi acusado de algo que não era verdade», e não «o jogador que acusa já fez acusações que não eram verdade». Pedimos desculpa aos leitores por esta imprecisão]

Neymar acusou Álvaro González de racismo durante o encontro entre o PSG e o Marselha, do passado domingo. Na segunda-feira passada, o emblema do sul de França revelou que o jogador espanhol recebeu ameaças de morte depois das acusações feitas pelo brasileiro.



André Villas-Boas pronunciou-se pela primeira vez acerca do incidente, defendendo o defesa.



«Estamos ao lado do jogador e à procura de apurar a verdade. Temos a certeza de que o Álvaro não é racista. O Marselha é um clube multicultural. Vamos todos tentar encontrar a verdade. O Neymar também já foi alvo de falsas acusações e sofreu muito. Ele sabe o impacto de uma acusação falsa. Não é bom para o Álvaro, é uma assunto bastante sensível», começou por dizer, em conferência de imprensa.



«As ameaças de morte são verdade. Informámos a polícia e agora está nas mãos deles. Estas são as consequências da acusação [de Neymar]. Espero que tudo acabe em breve. O melhor exemplo que temos é este: o acusador já foi acusado de algo que não era verdade», acrescentou.



O técnico português foi questionado acerca da renovação de contrato, visto que o vínculo com o Marselha termina no final da temporada.



«Não posso responder a essa questão depois de uma vitória contra o PSG. Não é o momento. Já disse que não depende de mim. A primeira proposta foi recusada, o timing não foi justo. Neste momento não há nada. O meu trabalho é acabar o campeonato e continuar a ganhar. Tenho de ganhar contra o Saint-Étienne, é um jogo muito importante», disse.



Em relação à montagem de Payet, na qual colocou a cara de Neymar num cão, Villas-Boas admitiu que sorriu quando viu.



«Ri-me muito alto quando vi. Depois de dois ou três segundos fiquei a pensar, mas gostei da imagem. Isso não significa nada. Apenas descobri a música naquele momento, percebi que era tipo uma banda como os ZumBa Cafew. A música é interessante», concluiu.



Veja os dois lances entre Neymar e Álvaro González nos vídeos associados.