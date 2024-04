O Al Khaleej, treinado pelo português Pedro Emanuel, venceu esta segunda-feira na visita ao Al Raed, num dos três jogos do dia, na abertura da 26.ª jornada da primeira liga da Arábia Saudita.

Com Pedro Rebocho e Ivo Rodrigues no onze inicial, o Al Khaleej chegou ao golo por Khaled Narey, aos 28 minutos. O Al Raed teve a titular, na baliza, o guarda-redes português André Moreira.

Já o Al-Ittihad perdeu o dérbi de Jidá ante o Al-Ahli SC, por 1-0. O português Jota foi titular no Al-Ittihad, derrotado fruto de um golo de Al-Buraikan, aos 34 minutos de jogo.

No outro jogo do dia, o Al-Hazem, com o médio luso Tozé a titular, empatou sem golos na receção ao Damac.

Na classificação, o Al-Ittihad de Jota perdeu terreno na luta pelo acesso à Liga dos Campeões asiática, mantendo o 4.º lugar, com 46 pontos, mas agora a cinco do Al-Ahli, que tem 51. O Al-Khaleej, de Pedro Emanuel, Pedro Rebocho, Ivo Rodrigues e também Fábio Martins, chegou aos 34 pontos e está no 9.º lugar. O Al Raed de André Moreira é 13.º com 27 pontos e o Al-Hazem de Toze ocupa o 18.º e último lugar, com 16 pontos.