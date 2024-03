O Al Hilal, de Jorge Jesus, foi até ao terreno do Al Shabab, de Vítor Pereira vencer por 4-3 e somou a 30.ª vitória consecutiva, na jornada 25 da Liga Saudita.

Rúben Neves foi titular na equipa do antigo treinador do Benfica e do Sporting, que começou a perder na partida, que marcou o reencontro entre os dois técnicos portugueses, 11 anos depois.

Aljuwayr atirou para o fundo da baliza logo aos três minutos do dérbi de Riade, mas o conjunto visitante fez o empate logo a seguir, de grande penalidade, por Mitrovic.

O avançado sérvio bisou aos 27 minutos e pouco depois saiu lesionado devido a uma lesão muscular. Ainda antes do intervalo, Milinkovic-Savic também marcou, depois de ter estado no segundo golo do camisola 9 do Al Hilal.

Já no segundo tempo, Al Dawsari deu contornos de goleada ao encontro, aos 57 minutos, mas até final o Al Shabab ainda reduziu por Al Sibyani e Saiss, que assinaram o 4-3 final.

Com este resultado, o Al Hilal continua líder isolado da Liga Saudita, com 71 pontos, mais 12 do que o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, Otávio e Luís Castro. O Al Shabab continua no 10.º lugar da Liga Saudita, com 31 pontos.